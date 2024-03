A Receita Federal vai começar a receber a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2024, referente a 2023, na sexta-feira (15). Mas o programa que os contribuintes transmitem as informações poderá ser baixado a partir desta terça-feira (12). No Tocantins, a previsão é que 250.620 contribuintes prestem contas ao 'leão'.

De acordo com a Receita, a declaração do imposto de renda vai ter mudanças. A primeira diz respeito ao aumento do teto para rendimentos tributáveis. O limite aumentou e quem recebe a partir de R$30.639,90 é obrigado a declarar renda. No ano passado, o valor era de R$ 28.559,70.

Os contribuintes que fizerem o download do Programa do Imposto de Renda 2024 vão poder preencher o documento com as informações a serem declaradas. Mas a transmissão dos dados à Receita só poderá ser feita a partir de sexta-feira.

O programa estará disponível na página do órgão com versões para desktop e celular (Android e IOS). O download do programa poderá ser feito pelo site da Receita. Para acessar, clique aqui.

O programa geralmente é liberado no dia que começa o recebimento das declarações. Mas de acordo com a Receita, o adiantamento será para que os contribuintes possam verificar as informações e incluir documentos necessários na prestação de contas.

Outra mudança anunciada pela Receita federal é sobre o aumento do teto de rendimentos isentos e não tributáveis, de R$ 40 mil para R$ 200 mil.

Essa mudança para que determinados tipos de rendas, como indenizações ou vendas de imóveis. Pessoas com bens até R$ 800 mil também são obrigados a enviar as informações.

Dentro das novidades para este ano, cerca de 75% dos contribuintes vão ter disponível a declaração pré-preenchida, que segundo a Receita, diminui a chance de ocorrerem erros que levam a pessoa a cair na malha fina, além de agilizar o processo.

Lotes

A Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações em 2024. Os lotes devem ser pagos de 31 de maio a 30 de setembro. Confira:

1º Lote - 31 de maio;

2º Lote - 28 de junho;

3º Lote - 31 de julho;

4º Lote - 30 de agosto;

5º Lote - 30 de setembro