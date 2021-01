Vida Urbana IML de Araguatins é interditado com problemas estruturais Uma vistoria realizada no local, em novembro do ano passado, apontou que a estrutura tem problemas nas instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e no telhado, além de infiltrações nas paredes

O Instituto Médico Legal (IML) de Araguatins, cidade localizada a 605 km de Palmas, foi interditado, nesta terça-feira, 05, pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações do G1 Tocantins, uma vistoria realizada no local, em novembro do ano passado, apontou que a estrutura tem problemas nas instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e no telhado, além de inf...