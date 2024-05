Vida Urbana Imagens mostram suspeito andando com a vítima de bicicleta antes de matá-la em casa abandonada; veja Crime aconteceu em Gurupi. Imagens que ajudaram a identificar homem de 31 anos mostram Ceres Assêncio Carvalho na garupa do suspeito.

Antes de matar Ceres Assêncio Carvalho, de 52 anos, o principal suspeito pelo crime, preso nesta quinta-feira (23), foi visto com a vítima andando de bicicleta pelas ruas de Gurupi, no sul do estado. Vídeo de câmera de segurança repassado pela Polícia Civil à reportagem da TV Anhanguera registrou os dois juntos e isso ajudou na identificação do suspeito. Leia Também: Lavrador acusad...