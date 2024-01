Policiais civis do Tocantins cumpriram nesta terça-feira, 30, em Palmas, dois mandados de buscas em endereços vinculados a um dos investigados na Operação Face Test, realizada pela Polícia Civil de São Paulo. A ação investiga um ataque hacker a uma instituição financeira no final de 2022, com movimentação indevida em conta de clientes, no valor de aproximadamente R$ 3 milhões.

Durante a ação na capital, os policiais apreenderam computadores, celulares, dispositivos eletrônicos diversos, valores em espécie e um veículo automotor.

No total, foram cumpridos cinco mandados de busca domiciliar, nas cidades de São Paulo (SP), Praia Grande (SP) e Palmas. A operação é fruto de investigações conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos, em São Paulo (SP).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, clientes da instituição relataram transações não reconhecidas em suas contas, o que levou o setor de segurança da informação do banco a identificar tentativas de acesso a dezenas de contas e algumas delas acabaram de fato invadidas.

Após as invasões, os criminosos realizaram transferências para contas de terceiros, buscando pulverizar as quantias.

A SSP informou que a Operação Face Test recebeu esse nome devido a uma parte do método utilizado pelos criminosos para burlar os mecanismos de segurança da instituição financeira, especialmente do sistema de biometria facial.