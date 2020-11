Vida Urbana Iluminação natalina começa a ser instalada e deve ser inaugurada em dezembro na Capital Esse ano, devido a pandemia da Covid-19, não haverá a montagem da Vila do Papai Noel

A Prefeitura de Palmas começou as instalações dos enfeites e iluminação de Natal em várias vias de todas as regiões da Capital. As luzes devem ser ligadas a partir de dezembro. Já a tradicional Vila do Papai Noel não será montada neste ano devido a pandemia da Covi-19. Serão 596 arabescos, 596 pirulitos e 192 pingentes, todos em mangueira de LED nas cores ...