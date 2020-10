Vida Urbana IFTO retoma seleção para contratar tradutor e intérprete de Libras Concurso havia sido suspenso no início deste ano; salário é de R$ 4,1 mil reais, mais R$ 770 em auxílios

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) anunciou nesta sexta-feira, 16, a abertura de inscrições para selecionar e contratar tradutor e intérprete de libras com nível superior. As inscrições são gratuitas e vão até 23 de outubro para 4 vagas. Segundo o comunicado, o regime de trabalho é de 40h com salário base de R$ 4.180,66, mais auxílio-alimentação de R$ 458,0...