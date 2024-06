Vida Urbana IFTO oferta 140 vagas para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio Vagas são para os cursos de agrimensura, eletrotécnica, secretariado e Segurança do Trabalho. Inscrições seguem até o dia a 26 de junho, pelo site

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Campus Palmas está com inscrições abertas para 140 vagas para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. Os cursos são gratuitos e sem prova para entrar. Segundo o edital, são 30 vagas para o curso de agrimensura; 30 para eletrotécnica; 40 para secretariado e 40 vagas para segurança do trabalho. As inscrições seguem até o dia 26 de junho, por meio de formulário eletrônico. Podem se inscrever os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio. A seleç...