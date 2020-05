Vida Urbana IFTO oferta 1 mil vagas para três cursos EaD Inscrições seguem até 2 de junho e aulas devem começar até 18 de junho

Estão abertas até 2 de junho as inscrições para o três cursos na modalidade de Educação à Distância (EaD) do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). São 1 mil vagas distribuídas no curso de Programador Web (Araguatins), Produtor de Olerícolas (Lagoa da Confusão) e Operador de Computador (Lagoa da Confusão). Conforme a instituição, os cursos são gratuitos e as ins...