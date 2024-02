Estão abertas as inscrições para o Extravestibular do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) campus Palmas, que oferta 88 vagas remanescentes em cursos de graduação e técnico.

De acordo com os editais, são oferecidas 34 vagas para licenciatura em Física, 23 para licenciatura em Matemática e 18 para licenciatura em Letras. Para o curso técnico subsequente em Agrimensura, são oferecidas 13 vagas.

Segundo o documento, os candidatos serão selecionados com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2017 a 2023, para os cursos superiores. Já para o curso técnico em Agrimensura, a seleção será realizada por meio da análise do currículo escolar/histórico do Ensino Médio.

As inscrições devem ser realizadas até quinta-feira, 15, por meio do link para cursos superiores e para curso técnico. Os cursos e a inscrição são totalmente gratuitos.

O resultado final do extravestibular será divulgado em 19 de fevereiro de 2024, com os aprovados convocados para matrícula nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2024.

As aulas terão início imediato após a conclusão do processo de matrícula.