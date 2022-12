Vida Urbana IFTO abre 10 vagas para professores e técnicos-administrativos Inscrições devem ser realizadas no período de 3 a 17 de janeiro

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) abriu edital para preenchimento de 6 vagas para professores e 4 para técnicos-administrativos distribuídas nos município de Gurupi, Palmas, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso e Colinas. As inscrições para o concurso serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico portal.ifto.edu.br, no período de 3 a 17...