Vida Urbana Idosos de Palmas acima de 80 anos devem receber segunda dose da vacina nesta quinta e sexta-feira Ação de imunização ocorrerá novamente nos estacionamentos do Ginásio Ayrton Sena (região Sul de Palmas) e do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho (Centro), das 8 às 17 horas, através do sistema drive-thru

