Vida Urbana Idosos com mais de 80 anos poderão se vacinar nos posto saúde de Palmas a partir de segunda-feira Público prioritário deve ir até uma das 32 salas de vacinas da Capital das 7 às 17 horas munidos de documento de identificação, cartão de vacina e cartão do SUS; em Araguaína, a vacinação nas UBS começa na próxima quinta-feira; em Gurupi, doses serão aplicadas até este domingo em sistema drive-thru

Após dois dias de vacinação através do sistema drive-thru, montado nos estacionamentos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e no Ginásio Ayrton Senna, em Palmas, os idosos com mais de 80 anos que não conseguiram ir aos locais poderão receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nas 32 salas de vacinas da Capital. As doses serão disponibilizadas a esse p...