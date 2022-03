Vida Urbana Idosos acima dos 80 anos podem tomar 2° dose de reforço em Araguaína Para receber o imunizante é necessário apresentar identificação com foto, CPF e Cartão de Vacinação

Os idosos de Araguaína acima dos 80 anos receberão a 2ª dose de reforço contra a covid-19 a partir desta quinta-feira, 31. A nova dose estará disponível para os moradores da faixa-etária que tomaram a 1ª dose de reforço há pelo menos 4 meses. A recomendação é do Ministério da Saúde com aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). De acordo com a ...