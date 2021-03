Vida Urbana Idosos a partir de 75 anos começam a ser vacinados nesta sexta-feira, em Palmas Já neste sábado, 27, será a vez dos idosos acima de 70 anos (D1) tomarem a vacina contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 para os idosos acima de 75 anos começa nesta sexta-feira, 26, em Palmas. A ação ocorrerá das 8 às 17 horas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e Ginásio Ayrton Senna, através do sistema drive thru. Já neste sábado, 27, será a vez dos idosos acima de 70 anos (D1) tomarem a vacina contra a Covid-19. Os idosos entre 70 e ...