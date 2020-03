Vida Urbana Idoso suspeito de abusar de criança de 5 anos é preso após ser agredido por moradores indignados Homem foi levado ao UPA de Araguaína e posteriormente a Central de Flagrantes da Polícia Civil

Um idoso de 71 anos suspeito de estuprar uma menina de 5 anos está detido em Araguaína, desde a noite desta quinta-feira, 26. O caso aconteceu em um endereço do no setor Lago Azul 1. Conforme a Polícia Militar (PM), ao chegar no local os policiais encontraram o idoso sendo agredido por moradores que teriam ficado revoltados com a atitude dele. Com a aproximação da via...