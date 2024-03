Vida Urbana Idoso morre após ser agredido com golpe “mata-leão” durante assalto em Pequizeiro, diz PM Esposa da vítima relatou à equipe que os dois caminhavam em direção ao posto de saúde, quando foram abordados. Suspeito, de 36 anos acabou preso

Um idoso, de 75 anos morreu após ser agredido com um golpe chamado "mata-leão" durante um assalto, em Pequizeiro, região noroeste do estado, segundo divulgou a Polícia Militar. O homem chegou a ser socorrido, e morreu devido aos ferimentos graves. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a vítima se trata de José Sousa dos Santos. De acordo com a corp...