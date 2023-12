Redação Jornal do Tocantins

Um acidente do tipo saída de pista ocorrido na tarde desta sexta-feira, 1° de dezembro, matou um homem de 67 anos, na BR-175, em Tupirama, nordeste do Tocantins. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o carro que a vítima conduzia, um VW/Voyage, saiu da pista e bateu em uma árvore no km 175. O idoso chegou a ser socorrido ainda com vida, mas morreu no hospital.

A Secretaria da Segurança Pública disse não ter sido informada sobre a ocorrência até às 15h51.