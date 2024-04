Vida Urbana Idoso morre após carro colidir contra caminhão de carga na BR-153 Acidente aconteceu em Cariri do Tocantins, na região leste do estado

Um idoso de 70 anos morreu após o veículo que ele conduzia colidir com um caminhão de carga na BR-153. O acidente aconteceu por volta das 15 horas da quarta-feira (3) em Cariri do Tocantins, na região leste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi do tipo colisão transversal, envolvendo um veículo de carga e um automóvel de pas...