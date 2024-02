Redação Jornal do Tocantins

O motorista Vilmar José da Conceição, de 62 anos, morreu e ficou preso nas ferragens da cabine do caminhão que conduzia, carregado de madeira, após o veículo ficar sem freio e cair em uma ribanceira dentro de uma fazenda na zona rural de Brasilândia, no noroeste do Tocantins.

O acidente ocorreu na manhã de ontem, conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Segundo relatório de ocorrência divulgado pela corporação, um vaqueiro da fazenda teria testemunhado o ocorrido e repassado detalhes aos bombeiros.

De acordo com a testemunha, o veículo desceu uma ladeira desligado e aparentemente o motorista tentava engatar marcha para parar o caminhão. Ao vaqueiro, o idoso teria contado que o veículo estava sem freio.

Ao chegar no local a equipe de socorro realizou a retirada da madeira de cima da cabine do caminhão, para realizarem a remoção do corpo o que só ocorreu após 4h de trabalho, segundo o relatório, ao suspenderem o veículo.