Idoso de 93 anos é a vítima mais velha das quatro mortes registrada no boletim desta sexta-feira

O Tocantins incluiu no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 1°, mais quatro mortes por Covid-19. A vítima mais velha se tratava de um idoso de 93 anos, residente em São Valério. Ele não tinha comorbidade relatada O óbito ocorreu no dia 10 deste mês no Hospital Regional de Porto Nacional. Nesta sexta, o Estado também registrou mais 251 novos casos confirmados da doe...