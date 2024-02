Um homem de 66 anos foi preso na tarde de quarta-feira, 21, suspeito de abusar sexualmente de uma cadela, na cidade de Lagoa da Confusão e autuado pela Polícia Civil do Tocantins pelo crime de maus-tratos a animais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a prisão ocorreu após populares flagrarem o idoso suspeito praticando os abusos contra o animal e acionaram a Guarda Municipal de Lagoa.

De acordo com a SSP, a Guarda Municipal do município efetuou a prisão em flagrante do idoso e o levou para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso do Tocantins.

Ainda conforme a pasta, o suspeito foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais, tipificado pela Lei nº 14.064/2020, a qual agrava a pena do infrator se os maus-tratos forem cometidos contra cães e gatos.

O suspeito foi levado para a Unidade Penal Regional de Paraíso e se condenado, pode pegar uma pena de reclusão de dois a cinco anos, de acordo com a SSP.