Vida Urbana Idoso é preso pela segunda vez suspeito de estuprar uma criança de quatro anos Polícia prendeu homem pouco tempo depois de deixar a cadeia pelo mesmo tipo de crime; idoso detinha facilidade de acesso à criança em razão de laços familiares, situação de que se aproveitou para cometer o crime

Por suspeita de ter estuprado uma criança de quatro anos, a Polícia civil prendeu, com mandado de segurança, um homem, 78 anos, na manhã desta quinta-feira, no setor Milena, em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. Conforme apontaram as investigações da 6ª Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (6ª DEAMV), o idoso detinha facili...