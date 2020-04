Vida Urbana Idoso é preso com quase 60 kg de peixes e carteira de pesca vencida há 8 anos em Paranã Ainda no final de semana, um homem foi detido com uma arma de fogo e munições em Sucupira

Uma ação do Batalhão da Polícia Militar Ambiental neste final de semana apreendeu 400 metros de redes de pesca, 56 quilos de pescado ilegal e de uma arma de fogo com 56 munições no Sul do Tocantins. Durante as apreensões, dois homens acabaram detidos, um deles, inclusive, foi autuado por crime ambiental no valor de R$ 1.500. Ambas ações ocorreram no sábado, 25. Às margen...