Vida Urbana Idoso é preso com 2 mil maços de cigarro em ônibus na BR-153 Homem de 77 anos estava com a mercadoria em Paraíso do Tocantins

Em mais uma ação da Operação Tamoio II, a Polícia Federal conseguiu apreender dentro de um ônibus de viagem que trafegava km 497 da BR 153, no município de Paraíso do Tocantins, três malas recheadas de maços de cigarro, sendo parte de origem nacional e parte estrangeira. O responsável pela bagagem com itens ilegais é um idoso de 77 anos que acabou preso pelo crime de c...