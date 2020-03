Vida Urbana Idoso é morto a pauladas em Colinas do Tocantins; polícia suspeita de latrocínio Conforme a polícia, o idoso, que teria saído de casa para sacar a aposentadoria, teve o corpo encontrado no final da tarde no matagal de um bairro da cidade

Pedro Alcântara Costa de Assis, de 70 anos, é morto a pauladas na tarde desta segunda-feira, 30, em Colinas do Tocantins, município distante a 300 km de Palmas. Conforme a polícia, o idoso, que teria saído de casa para sacar a aposentadoria, teve o corpo encontrado no final da tarde no matagal de um bairro da cidade. Ainda segundo a polícia, o corpo foi encontr...