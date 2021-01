Vida Urbana Idoso é morto a pauladas em Araguaína Polícia Militar diz que vítima tinha lesões graves causadas por um pedaço de madeira e morreu após uma parada cardíaca durante atendimento do SAMU

O 2º Batalhão de Polícia Militar do Tocantins (2º BPM) afirma ter encontrado um homem de 67 atingido por golpes com um pedaço de madeira na noite de quarta-feira, 13, em Araguaína. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (SAMU), o homem sofreu uma parada cardíaca e mesmo com tentativas de reanimação, acabou morrendo. A polícia não divulgou o nome...