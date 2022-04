Vida Urbana Idosa morre e dois ficam feridos após carro ser atingido por trem em cruzamento da Norte-Sul Acidente aconteceu no cruzamento com a TO-431 na zona rural de Guaraí

Uma idosa, de 95 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um carro ser atingido por um trem no cruzamento da Ferrovia Norte-Sul com a TO-431, na zona rural de Guaraí. O acidente ocorreu no domingo, 3, por volta das 12 horas próximo a fazenda Santa Inês. Conforme a Polícia Militar, o motorista do veículo, um homem de 71 anos, relatou que seguia...