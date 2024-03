Uma idosa de 60 anos precisou ser socorrida ao Hospital Regional de Araguaína após a moto em que ela estava e um caminhão colidirem na rodovia TO-222, em Araguaína, na região norte do Tocantins.

Conforme informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h, na rotatória da Feirinha, em Araguaína, no km 105 da TO-222. No momento do acidente, a carreta bitrem trafegava no sentido oeste-leste e o veículo da idosa, uma Honda Biz, no sentido norte-sul.

O condutor do caminhão afirmou à Polícia Militar que reduziu para entrar na rotatória mas não percebeu nenhum veículo. Alguns metros a frente, ao passar pela rotatória percebeu a colisão na frente da carreta e parou o veículo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que com o impacto da batida, o veículo da idosa chegou a ser arrastado por alguns metros e ficou preso sob as rodas da carreta.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína.

De acordo com a PM, por estarem de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos foram liberados após a perícia. A carreta ao condutor e a Honda/Biz aos familiares da vítima.