Vida Urbana Idosa de 92 anos está entre os cinco óbitos por Covid-19 registrados no Tocantins Estado chega a 3.724 óbitos por complicações decorrentes da Covid-19

Nesta quarta-feira, 15, o Boletim Epidemiológico informa que o Tocantins tem mais cinco registros de óbitos por complicações decorrentes da Covid-19. Com os novos registros, o Estado alcança 3.724 óbitos. Entre as vítimas está uma idosa de 92 anos, residente em Tocantinópolis. Ela possuía hipertensão. A morte ocorreu no último 31 de agosto. Outro caso regist...