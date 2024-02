Uma idosa de 75 anos, portadora de Alzheimer e hipertensão, que desapareceu na manhã de segunda-feira, 5, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado, foi encontrada no mesmo dia, em uma área de mata alagada, com o corpo quase submerso, com sinais de hipotermia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), apenas parte do tórax e cabeça da vítima estavam fora da água.

Conforme a corporação, a filha da idosa acionou a equipe pessoalmente no quartel, e relatou que a mãe havia desaparecido por volta das 6h.

De acordo os militares, após os familiares perceberem o sumiço da vítima, realizaram algumas buscas em casas de parentes e em locais próximo a residência, no entanto, não a encontraram.

Os parentes da idosa foram até o quartel em busca de ajuda. A equipe se deslocou até o local onde ela foi vista pela última vez e iniciaram as buscas.

Segundo a equipe, após procurar por cerca de 100 metros em uma área de mata alagada, os bombeiros encontraram a idosa dentro de uma área alagada.

Os militares solicitaram a unidade de resgate de para ir ao local, para que realizassem avaliações da idosa e em seguida encaminhá-la ao Hospital Municipal de Colinas para as demais avaliações médicas.