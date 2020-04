Vida Urbana IDIB divulga lista preliminar dos classificados e gabarito final do concurso público de Araguaína Certame oferta 581 vagas oferecidas; candidatos têm quinta-feira, 16, para entrar com pedido de recurso e próxima etapa será a apresentação dos títulos acadêmicos

A lista com o resultado preliminar dos classificados e o gabarito definitivo do concurso público de Araguaína, Norte do Estado, estão disponíveis desde esta segunda-feira, 13. Os candidatos para os cargos do Quadro Geral e Guarda Municipal podem conferir o desempenho preliminar no site da banca do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). Co...