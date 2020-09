Divulgado nesta terça-feira, 15, pelo Ministério da Educação (MEC), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) mostra Palmas com a segunda melhor nota em relação as séries finais da rede municipal de ensino entre as capitais do País. A Capital do Tocantins ficou com 5,8 e o primeiro lugar ficou com Teresina (PI), que apresentou média de 6,3. Os dados são referentes ao ano de 2019.

Nas séries iniciais, a Capital ocupa a terceira posição com pontuação 6,6, tendo a sua frente mais uma vez a capital piauiense com 7,4 pontos e Rio Branco (AC) com 6,7.

Destaques

A Escola de Tempo Integral (ETI) Olga Benário ficou em primeiro lugar no 5° ano do Ensino Fundamental, com média de 8,1. A Escola Municipal Henrique Talone ocupa o primeiro lugar no 9° ano, com média de 6,9, as duas acima da meta estabelecida para 2022.

No 5º ano do Ensino Fundamental o desempenho médio foi de 6,6, mantendo seu resultado em relação ao Ideb anterior. O 9º ano do Ensino Fundamental também manteve seu desempenho, de 5,8, repetindo a média do ano anterior. A projeção do MEC para o ano de 2022 é de uma meta de 6,0 no Ideb, seguindo a meta estabelecida para países desenvolvidos conforme a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE).