IBGE aponta que a maior parte da população indígena e quilombola do Tocantins é jovem e masculina Dados são do Censo de 2022, que, pela primeira vez, apresentam as estatísticas sobre idade e sexo das populações tradicionais

A maior parte da população indígena e quilombola do Tocantins tem menos de 25 anos e é do sexo masculino. É o que indica a nova divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “Censo Demográfico 2022: Quilombolas e Indígenas, por sexo e idade, segundo recortes territoriais específicos: Resultados do universo”. Dentre os dados divulgados na últ...