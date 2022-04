Vida Urbana Ibama oferece mais de 150 vagas no Tocantins para brigadistas de incêndio florestal As vagas são distribuídas para brigadista Chefe de Brigada, brigadista Chefe de Esquadrão e brigadista de Prevenção e Combate; detalhes podem ser conferidos em cada um dos editais, disponíveis no site do órgão

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou os editais do processo seletivo para provimento temporário de vagas de brigadistas, chefes de esquadrão e chefes de brigada do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). O edital oferta mais de 150 vagas, distribuídas para brigadista Chefe ...