Vida Urbana Ibama autoriza contratação de 170 brigadistas para municípios do Tocantins Confira relação de municípios e quantidade de vagas previstas na portaria do Ibama

Portaria nº 1049 publicada no Diário Oficial da União (DOU) pelo presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) Eduardo Fortunato Bim, autorizou o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo - a contratar 170 pessoas entre brigadistas e agentes de manejo para compor brigadas federais tem...