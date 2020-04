As obras para a construção do hospital de campanha no estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, serão entregues nesta quarta-feira, dia 1º. Agora, a Prefeitura informou que chegarão os materiais médicos: macas, oxigênio e todo aparato necessário para cuidar dos pacientes diagnosticados com a covid-19. O local começará a receber os doentes na segunda-feira, dia 6.

A partir desta quarta também será iniciado o treinamento dos 520 profissionais de saúde que prestarão serviço no local, entre médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, fisioterapeutas e assistentes sociais. A gestão será feita pelo Instituto Social do Hospital Albert Einstein e a responsabilidade por toda a infraestrutura será da Prefeitura de São Paulo.

Duas tendas foram montadas no gramado do estádio em um espaço de seis mil metros quadrados. As tendas possuem dez módulos. Cada módulo tem capacidade para receber 20 leitos. Ou seja, no total, o Pacaembu terá 200 leitos.

Serão encaminhados para o local pacientes confirmados com a covid-19 de média e baixa complexidade que estiverem internados nas unidades de saúde das redes municipais. A previsão é que cada doente fique internado por 14 dias. Se houver agravamento, serão encaminhados para hospitais de referência.

A Prefeitura de São Paulo também está em fase final de construção de outro hospital de campanha, no Centro de Convenções do Anhembi, na zona norte. No local haverá 1.800 leitos e também será possível realizar exames de tomografia, raio-x, exames de laboratório. Por lá serão 1.200 vagas abertas para profissionais da saúde.