Hospital de Campanha de Araguaína recebe dez respiradores para ampliar oferta de leitos de UTI Covid Equipamentos enviados pela Saúde Estadual auxiliarão unidade que será referência no atendimento de mais de 41 municípios

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou no início desta semana dez novos ventiladores pulmonares para a Prefeitura de Araguaína. A entrega dos respiradores faz parte do planejamento da Saúde Estadual para ampliação da oferta de leitos na região, que é referência no atendimento de mais de 41 municípios, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Conforme a SES,...