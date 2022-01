Vida Urbana Hospitais municipais e de pequeno porte terão R$ 60 milhões anuais para cirurgias eletivas Recursos contemplam 25 hospitais municipais e de pequeno porte com teto mensal de R$ 200 mil e anual de R$ 2,4 milhões para faturamento de cirurgias eletivas, segundo resolução da CIB

Os 16 hospitais municipais de pequeno porte e mais nove de médio porte no Tocantins poderão contar com até R$ 2,5 milhões cada, neste ano, para realizar cirurgias eletivas. A medida consta em resolução da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), presidida pelo secretário da Saude, Afonso Piva de Santana, publicada na segunda-feira, 10. Aprovada no dia 9 de dezemb...