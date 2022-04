Vida Urbana Hospitais de Dianópolis, Miracema e Paraíso retornam com serviços de segurança armada Nas unidades de saúde de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional os serviços estão sendo executados há alguns meses

Após unidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional retornarem com os serviços de vigilância armada e desarmada, os profissionais especializados passam a atuar nos Hospitais Regionais de Miracema, Dianópolis e Paraíso do Tocantins. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde (SES) que informou que a atuação começou nesta semana e que as equipes trabalham 2...