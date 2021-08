Vida Urbana Horas depois de furto, Polícia Civil recupera cabeças de gado e prende suspeito Crime ocorreu em Colmeia e preso negociava os animais furtados em Guaraí

A Polícia Civil recuperou quatro cabeças de gado furtadas em uma propriedade rural de Colméia e prendeu o suspeito do crime em Guaraí. A prisão e apreensão dos animais ocorreram na noite desta quarta-feira, 11, horas após o furto. Conforme a Polícia Civil, logo após receber as informações do furto, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram locali...