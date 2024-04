Dois homens, de 22 e 23 anos, suspeitos de cometerem os crimes de roubo e receptação em Palmas, acabaram presos pela Polícia Militar. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no Aureny III, região sul da capital.

Segundo a PM, a equipe também apreendeu uma moto com registro de furto/roubo, oito celulares, uma faca e dois capacetes com os suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência está em andamento e dará informações assim que finalizar.

Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento no setor quando receberam a informação sobre a ocorrência de roubo. Com as características, encontraram os suspeitos transitando em uma moto Honda no Aureny I. A PM informou que eles fugiram ao avistar a viatura, mas a equipe alcançou e conseguiu realizar a abordagem.

Na busca pessoal, a PM informou ter encontrado celulares e a faca, arma que a polícia acredita ter sido usada para ameaçar e cometer os crimes.

Na verificação do veículo e placa, teriam confirmado que a moto possuía um registro de roubo/furto. A PM também informou que um dos suspeitos confessou ter em sua casa mais cinco celulares que seriam produtos de roubo.

Conforme a polícia, na casa encontraram os celulares e o suspeito teria informado que cinco aparelhos "haviam sido vendidos para uma loja de celulares". A equipe então foi até a loja e encontrou o celular vendido.

Segundo a PM, o dono da loja e o outro suspeito foram encaminhados até a delegacia junto com os objetos apreendidos.