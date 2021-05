Vida Urbana Homens são presos por dirigir embriagados em Gurupi; um deles destruiu a calçada de um comércio Nos dois casos, os condutores foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, pelos crimes: dirigir veículo sob efeito de álcool e droga e direção perigosa de veículo automotor em via pública

Dois homens, um de 26 e outro de 44 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM), neste fim de semana, no centro de Gurupi, região Sul do Estado, por suspeita de embriaguez. De acordo com a PM, os condutores foram submetidos ao teste de bafômetro, onde foi constatada a embriaguez e consequentemente os crimes de trânsito. Um dos suspeitos chegou a subir em uma ca...