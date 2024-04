Vida Urbana Homem tinha sido preso três dias antes de ser morto a facadas dentro de barraco, diz PM Vítima é Moisés Lima Costa. A PM divulgou que ele teria passagens por roubo, receptação e tráfico de droga

O homem de 23 anos assassinado com várias facadas dentro de um barraco na região norte de Palmas usava tornozeleira eletrônica, segundo a Polícia Militar (PM). Ele foi identificado como Moisés Lima Costa. A Polícia Militar informou, com base no relato de uma testemunha, que quatro homens não identificados teriam cometido o crime. Os golpes, segundo a PM, a...