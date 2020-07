Vida Urbana Homem teria desaparecido após sacar R$ 3 mil e passar a noite em casa noturna em Dois Irmãos Polícia Civil apura o caso e diz que vai intensificar as buscas por Antônio Alves da Silva, que segundo a família, está desaparecido desde o dia 17 de julho

Nesta sexta-feira, 23, completará uma semana que Antônio Alves da Silva, 43 anos, está desaparecido. Com isso a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 64ª Delegacia de Dois Irmãos, informou que intensificou as investigações e as buscas para localizar homem que se encontra desaparecido desde a noite do dia 17 julho. Os familiares de Antônio registraram Boletim d...