Vida Urbana Homem suspeito por latrocínio é localizado na zona rural de Caseara O crime ocorreu no dia 12 de junho em Divinópolis; a polícia encontrou o corpo do idoso de 61 anos em uma cisterna

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta segunda-feira, 27, um homem suspeito de praticar o crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, no município de Divinópolis do Tocantins, região centro-oeste do estado. O crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano, depois que familiares relataram o desaparecimento do idoso. A polícia encontrou o corpo da vítima, um hom...