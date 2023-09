Um homem de 40 anos de idade, investigado por estupro, cárcere privado, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, acabou preso pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira, 29, no setor Jardim Filadélfia, em Araguaína, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva depois que a vítima procurou a delegacia para informar os crimes.

A vítima é a ex-companheira do agressor que tem medida protetiva de urgência e, conforme o relato dela na delegacia, mesmo com a ordem de afastamento o homem entrava na casa, fazia sexo com uso de força e sem consentimento e ainda a mantinha trancada no quarto.

Segundo a Secretaria de Segurança Públcia, também tem outro inquérito por estupro no contexto da lei Maria da Penha contra o suspeito preso, sob investigação da 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher de Araguaína. Após ser interrogado, o homem foi encaminhado à Unidade Penal Regional da cidade.

Denúncias

A Polícia Civil orienta sobre a importância de denunciar todos os fatos que envolvam a violência doméstica para preservar a integridade física, sexual, patrimonial, moral e psicológica das vítimas.