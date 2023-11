A Polícia Civil do Tocantins cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 36 anos, foragido da Justiça do Maranhão, suspeito de praticar o crime de homicídio.As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Equipes encontraram o homem na manhã desta terça-feira, 14, no Hospital Geral de Palmas (HGP), onde estava internado desde o dia 11 de novembro após sofrer uma agressão por faca.

Segundo a SSP, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela pela 1ª Vara Criminal de São José do Ribamar, no Maranhão. A pasta não divulgou a data nem detalhes do crime no qual o homem é suspeito.

“Foi dado o cumprimento do mandado e a custódia do preso foi repassada para o Sistema Prisional de Palmas. A prisão foi devidamente comunicada ao Juízo competente estando o preso à disposição do Poder Judiciário”, divulgou a secretaria.

O suspeito ficará sob custódia da equipe do sistema prisional até receber alta, depois, será encaminhado para a Unidade Penal.