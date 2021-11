Vida Urbana Homem suspeito de assassinato é preso após ficar foragido por 22 anos Crime ocorreu em Goiânia em 1999 e o homem foi encontrado e preso em Colinas do Tocantins

A Polícia Civil prendeu um homem, de 52 anos, suspeito de um assassinato que ficou foragido por 22 anos. A prisão do homem ocorreu nesta quinta-feira, 11, em Colinas do Tocantins, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva. O homicídio qualificado que o preso é suspeito ocorreu em Goiânia (GO) em 1999. Conforme a Polícia Civil, a força polici...