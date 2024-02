Vida Urbana Homem se tranca em casa armado para fugir de internação e é rendido em negociação com o Bope Ocorrência virou a noite, em Paraíso do Tocantins, e rendição ocorreu somente após 15h, com atuação de negociador do Batalhão de Operações Especiais

Um homem que não teve a identidade divulgada se entregou à Polícia Militar por volta das 10h desta quinta-feira, em Paraíso do Tocantins, depois de cerca de 15 horas de negociação com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A ocorrência teve início por volta das 19h da quarta-feira, quando tiros teriam sido disparados em uma residência no Setor Milena...