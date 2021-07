Vida Urbana Homem rouba casa, foge e depois é preso pela Polícia Militar em Araguaína Junto com o suspeito foram localizados três smartphones, três perfumes, uma bolsa de cor marrom contendo documentos e uma mochila de cor preta

Após ser acusado de furto, um homem, 20 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira, 20, no setor Urbano, em Araguaína, região norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), junto com o suspeito foram localizados três smartphones, três perfumes, uma bolsa de cor marrom contendo documentos e uma mochila de cor preta. Após acionados via Sistema Integrado de Ope...